Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması

17.05.2022 13:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'yi sadece kullanan değil, yerli ve milli imkanlarla geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalıştıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'yi sadece kullanan değil, yerli ve milli imkanlarla geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalıştıklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nde Türkiye'nin Dijital Dönüşümü panelde ele alındı.

Sayan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin fiber altyapısına değinerek, "Fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor." ifadesini kullandı.

5G teknolojisiyle her şeyin mobil platformlarda yapılacağı bir dünyaya geçileceğini anlatan Sayan, "Türkiye'nin 4,5G'de yerlilik, millilik oranını yüzde 30'a çıkardık. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. İnternet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayta ulaştı. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil yerli ve milli imkanlarla teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamız da haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, gençleri BTK Akademi eğitimlerine katılmaya davet ederek, siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda bu eğitimleri tamamlayarak istihdam noktasında onlarla çalışabileceklerini söyledi.

Gençlerden yabancı dillerini geliştirmelerini isteyen Sayan, "Programlama dillerini iyi bilmeniz, sosyal olmanız gerekiyor. Sadece eğitime odaklanmak yerine pratiğe odaklanarak bilgi ve görgüyü artırmalısınız." tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de kamudaki bilişim projelerinden bahsederek, özel sektöre katkı sağlayacak projelerin birçoğunun artık kamudan çıktığını söyledi. Ersöz, "Kamuda yazılım alanında ciddi gelişmeler var. Toplantının amacı bu gelişmeleri gençlere tanıtmak. Gençler için bu toplantılar iyi bir fırsat." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de bakanlığın dijital dönüşüm alanındaki yaptığı çalışmalara, sağlık bilişimi teknolojileri yönetimine ilişkin bilgi vererek gençlere proje düşünürken "haddinizi bilmeyin." çağrısında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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