Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan "Veri Bilimi Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bakanlık olarak sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek, teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapmanın yollarını arıyoruz." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda, BTK ile Google, GirVAK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) iş birliğinde düzenlenen "Veri Bilimi Zirvesi Ödül Töreni ve Panel Programı"nda, bugünün petrolü olan verinin, ülkelerin kalkınması ve gelişimi için en değerli kaynaklardan biri haline geldiğini söyledi.

Veri kavramının öneminin her geçen gün daha çok arttığını, verinin ekmek, su kadar önemli hale geldiğini belirten Sayan, "Onu korumak da hükümet olarak bizim üzerimize düşüyor. Bunu başarmanın yolu belli, haritası belli; yerli ve milli üretim." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin gözünün 5G teknolojilerinde olduğuna işaret eden Sayan, bu teknolojilerin, üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah düzeyini artırarak, sosyo-ekonomik dönüşümleri güçlendirmede de önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Sayan, şunları ifade etti:

"Biz de yerli ve milli olma şiarıyla hedeflerimize ulaşmak üzere yola çıktık. 2023 vizyonu bizim çalışmalarımızın ana ekseni. Bunun için de Türkiye'de katma değeri yüksek yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek, teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapmanın yollarını arıyoruz."

Sayan, yerli ve milli bilgi teknolojilerinde başarıya ulaşmak için tüm sektörlerdeki yeniliklerin takip edilmesi gerektiğini belirterek, yakından takipçisi oldukları konulardan biri olan yapay zekanın, gelecek yıllarda yaşamın her alanında çok daha fazla yer kaplayacağını bildirdi.

"Teknoloji-mahremiyet dengesini gözeten sistemler tasarlamalı"

KVKK Başkanı Faruk Bilir de dijital teknolojilerin etkisiyle yeni bir gerçekliğe doğru ilerlenen bugünlerde, belki de dünya tarihinin en hızlı teknolojik gelişiminin yaşandığı bir döneme tanıklık edildiğini söyledi.

İnsanlığın geleceği adına teknoloji-mahremiyet dengesini gözeten sistemlerin tasarlanması gerektiğini dile getiren Bilir, şöyle dedi:

"Bu sayede hem temel hak ve özgürlüklere saygılı olunacak hem de veri temelli dünyada daha rekabetçi bir noktaya ulaşılacak. Her geçen gün çeşitliliği artan veri işleme faaliyetleri karşısında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri, teknolojik gelişmelerin merkezine yerleştirilmelidir."

"Veri, güçlü analizlerle birleştiğinde faydalı"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da geçmişte insan gücüyle çalışan araçların yerini alan akıllı cihazların hemen hepsinin artık sensörlerle veri ürettiğini belirterek, "Adeta bir kumsalda yürürken bıraktığımız ayak izleri gibi teknolojiyle de attığımız her adım, dijital ayak izlerimiz olarak bir veriye dönüşüyor ve bir yerlerde depolanıyor." diye konuştu.

Verinin, ne kadar bilgi sahibi olunduğundan ziyade onunla ne yapılacağı üzerine yoğunlaşmayı gerektirecek hassasiyette bir konu olduğuna işaret eden Karagözoğlu, herhangi bir kaynaktan alınan verinin akıllı karar verme, yeni proje gelişimi, kaynak ve zaman tasarrufu gibi amaçlar için analiz edildiğini bildirdi.

Karagözoğlu, verinin güçlü analizlerle birleştirildiğinde faydalı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Veriyi saklama ve anlamlandırmayı, bir kuşun iki kanadına benzetebiliriz. Birlikte olursa değer oluşturacak, mesafe katetmemizi ve operasyonel anlamda fayda sağlayacak. Biz de Kurum olarak bu konuda yapılan çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Bilinçlendirme çalışmaları bu alandaki en önemli gücümüz. Bu kapsamda, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesine yönelik önemli faaliyetler yürütüyoruz. BTK Akademi'nin verdiği eğitimler çalışmalarımızın en önemli parçası."

Konuşmaların ardından veri bilimi alanında gerçekleştirilen DATATHONE 2022 yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.