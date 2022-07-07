Ankara, İzmir ve İstanbul'daki raylı ulaşım sistemleri bayramda ve 15 Temmuz'da ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul'da hizmet veren 'Başkentray, İzban ve Marmaray'ın Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul'da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)