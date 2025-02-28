Ulu Camiler İçin Yeni Posta Pulları

Ekonomi

PTT AŞ tarafından "Ulu Camilerimiz" konulu sürekli posta pulları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ulu Camilerimiz" konulu 10 lira, 35 lira, 100 lira ve 210 lira (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları ile söz konusu pullara ait 390 lira bedelli ilk gün zarfları, PTT iş yerleri ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "Ulu Camilerimiz 28.02.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.