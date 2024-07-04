Uludağ İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 2 milyar 760 milyon 537 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 18 milyar 474 milyon 58 bin dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracat performansının bir miktar gerilediğini belirterek ihracatçıların talep, beklenti ve önerilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

04.07.2024 11:38
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Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 2 milyar 760 milyon 537 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 18 milyar 474 milyon 58 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin haziran ayındaki dış satımı 2 milyar 283 milyon 526 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-haziran dönemi ihracatı 15 milyar 299 milyon 297 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, haziranda 89 milyon 624 bin dolar, ocak-haziran döneminde ise 650 milyon 215 bin dolar ihracat kaydetti.

Haziranda 67 milyon 229 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) bu senenin 6 ayındaki dış satımı ise 461 milyon 157 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), haziranda 18 milyon 944 bin dolarlık ürün ihraç etti. Birliğin ocak-haziran dönemi dış satımı, 136 milyon 596 bin dolar oldu.

Geçen ay 22 milyon 859 bin dolar ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) yılın ilk yarısındaki dış satımı ise 83 milyon 20 bin dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global pazarda yaşanan durgunluk ve takvim etkisine, haziran ayı içindeki 9 günlük bayram tatili de eklenince ihracat performansı bir miktar geriledi. Bu aşamada ihracatçıların talep, beklenti ve önerileri dikkate alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birlikleri Haziran Ayında 2,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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