Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kurban Bayramı'nda arz-talep sorunu beklemiyor - Son Dakika
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kurban Bayramı'nda arz-talep sorunu beklemiyor

24.06.2022 15:30
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kurban Bayramı'nda arz-talep sorunu beklemiyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kırmız et konusunda arz-talep sorunu beklemediklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki kurbanlık varlığına bakıldığında her bölgemizde yeterli sayıda kurbanlık bulunduğu görülmektedir.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kırmız et konusunda arz-talep sorunu beklemediklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki kurbanlık varlığına bakıldığında her bölgemizde yeterli sayıda kurbanlık bulunduğu görülmektedir." ifadesini kullandı.

Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında değişkenlik yaşanabildiğini belirterek, bunun ülkede bir yılda kesilen büyükbaş hayvanların yüzde 26'sının, küçükbaşta ise yüzde 33'ünün Kurban Bayramı içerisinde kesilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Bayramın, sektör açısından fırsat ve sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Hacıince, şunları kaydetti:

"Fırsat yönüyle bakacak olursak kurbanlıklar etlik değerinin yaklaşık yüzde 15 oranında daha yüksek fiyatla satabilmektedir. Ancak bir yıl boyu emek ve para verilerek pazara sevk edilen kurbanlıkların talep darlığı ile elde kalması ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu yüzden Kurban Bayramı döneminde arz ve talep dengesinin iyi kurulması gerekmektedir."

Hacıince, Konsey olarak bu yıl için arz ve talep dengesinde bir sorun yaşanmayacağını öngördüklerini belirtirken, bugüne kadar piyasada oluşan fiyatlar geçen seneye göre yüksek görünse de kurbanlıkların besi maliyetleri ve mevcut et fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, oluşan kurbanlık fiyatlarının uygun seviyede olacağını öngördüklerini ifade etti.

Ülkedeki kurbanlık varlığına bakıldığında her bölgede yeterli sayıda kurbanlık olduğunu anlatan Hacıince, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurban Bayramı'nda hayvan tedariki yönünden bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kesim organizasyonu yapan birçok firmanın/kuruluşun hisse bedelini tam netleştirmemesine rağmen kapasitelerinin büyük bir kısmını doldurduğunu müşahede ediyoruz. Bu durum, kurbanlık yetiştiricilerimizin pazarlama aşamasında ortaya çıkacak riski büyük ölçüde ortadan kaldırdığı anlamına gelmektedir. Sonuç itibarı ile bu yıl idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın sektörümüz açısından son derece verimli ve olumlu geçeceğine inanıyoruz."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kurban Bayramı'nda arz-talep sorunu beklemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kurban Bayramı'nda arz-talep sorunu beklemiyor - Son Dakika
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