Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras oldu.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, UND'nin 41. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Genel kurula tüm bölgelerden 893 üye katıldı. Mavi liste ile seçime giren Şerafettin Aras, geçerli sayılan 852 oyun 536'sını alarak başkan olurken, Beyaz liste ile seçime katılan Nagihan Soylu 316 oy aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras, "3 yıllık görev sürem boyunca, sizden aldığım güçle sektörün sorunlarını çözmek için 7-24 saat çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm bölgeleri tek tek gezdiklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını belirten Aras, "Bu seçimin kazananı sizlersiniz, sektörümüzdür. Bugün UND'nin gücünü bir kez daha gösterdik. Konuşmamda Genel Kurulumuzu bir şölen havasında, bayram havasında yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmek için tüm gayretimle çalışacağım. Nagihan Soylu, kardeşim ve benim bir dostumdur. Onun fikirlerini de alarak birlikte size hizmet edeceğiz." görüşlerini kaydetti.
UND Başkan adayı Nagihan Soylu da Şerafettin Aras ile dostane bir kampanya dönemi yaşadıklarını anlatarak, "Şerafettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte, çok uygun, çok mütevazı ve barış içerisinde bir kampanya yürüttük." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin Yeni Başkanı Şerafettin Aras Oldu - Son Dakika
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