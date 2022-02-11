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Un fabrikaları inceleniyor - Son Dakika

Un fabrikaları inceleniyor

11.02.2022 15:03
Un fabrikaları inceleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince un fabrikaları inceleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince un fabrikaları inceleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, fabrika incelemelerine devam ediyor. Gıda arzının hayati önem taşıdığı bu dönemde incelemelerini sıklaştıran Tarım ve Orman yetkilileri son zamanlarda gündem konusu olan un fabrikalarında üretim bandındaki tedarik zincirini yerine inceliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren un fabrikalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Konunun uzmanları tarafından İl Müdürü Öcal'a, un üretimi ile ilgili hammadde tedarik zinciri, dağıtımı konularında bilgiler verildi. - TEKİRDAĞ

Un fabrikaları inceleniyor
Un fabrikaları inceleniyor

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Tekirdağ, Fabrika, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Un fabrikaları inceleniyor - Son Dakika Ekonomi


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