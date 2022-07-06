UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı

06.07.2022 10:12

UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı -8 bin yıldır kesintisi tarım yapılan Hevsel Bahçeleri'nde erik hasadı Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde organik erik hasadı yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı

-8 bin yıldır kesintisi tarım yapılan Hevsel Bahçeleri'nde erik hasadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde organik erik hasadı yapıldı. Toplanan erikler, sofralarda reçel, hoşaf ve kurutmalık olarak yerini alacak.

Tarihi Surlar ile Dicle Nehri arasındaki alanda bulunan ve 8 bin yıldır kesintisiz olarak tarım yapılan Hevsel Bahçeleri'nde kiralanan tarlada erik hasadı yapıldı. 10 dönümde yaklaşık 7 ton meyve beklenirken üretici topladığı mahsulü bazı işlemlerden geçirdikten sonra sofralarda reçel, hoşaf ve kurutmalık olarak yerini alacak.

Üretici ve kentte kahvaltı salonu işleten Alaadin Kılıç, Hevsel Bahçeleri 'nin dünyaya mal olmuş, UNECSO tarafından koruma alındığını anımsattı. Son 3-5 yıldır hor kullanıldığı değerlendirmesinde bulunan Kılıç, birkaç akademisyen arkadaşıyla dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. Kılıç, "Kiralama yöntemine gittik. Amacımız Hevsel tekrar özüyle birleşsin. Bu amaçla burayı kiraladık. Bereket var. Doğal ve hiçbir ilaç kullanılmadan Hevsel kendini koruyabiliyor. Hevsel özünde yaşasın, kurumasın. Filizler yeniden açılsın. Son kuş uçmadan Hevsel çölleşmeden, mısır tarlasına dönmeden Hevsele sahip çıkmamız ve emek vermemiz gerekiyor. Hevsel Bahçesi sadece şiirlerle süslü olarak değil, ya da dernek tabelaların değil, buraya emek verilirse Hevsel bütün dünyayı besleyecek güce sahiptir" dedi.

"Bölgenin bütün tohumlarını burada birleştirdik"

10 dönüm kiraladıklarını aktaran Kılıç, "Her yıl yenilemek şartıyla. Bölgenin bütün tohumlarını burada birleştirdik. Domatesinden, biberinden, patlıcanına kadar sebze olarak. Meyve olarak da müthiş bir zenginliğe sahip. Burada yetişen meyveleri şerbet, reçel, kurutmalık, hoşaf olarak işleyip müşterilerimizin, dostlarımızın sofralarını süslemeye, lezzet katmaya devam edecek Hevsel. Net rakam veremesek de 6-7 ton meyve bekleniyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kadınların kurduğu derneğin lavanta bahçesinde hasat yapıldı Kadınların kurduğu derneğin lavanta bahçesinde hasat yapıldı Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi
11:03 ABD Dedeağaç'a 2 bin 500'den fazla askeri araç ile teçhizat indirdi! "Rusya'ya değil Türkiye'ye karşı"
11:01 17 lirayı aşan doların yükselişi sürüyor! 17,18 dolar/TL seviyesine yükseldi
10:54 Dalgalar arasında kaybolan İsmail'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin 5 metre ilerisinde ortaya çıktı
10:45 Fırlatılan bardak bir adamı kör etti! Yakalanan şüpheli ifadesiyle şaşkına çevirdi
10:42 Bisikletlinin çarptığı köpek olay yerinde can verdi, sahibi kaybettiği köpeğinin başında gözyaşlarına hakim olamadı
10:38 Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı
10:35 Kadına saldıran bir kişi İstanbul'un göbeğinde tekme tokat dayak yedi
10:27 İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur
10:22 İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in karnı belli olmaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 11:18:45. #1.11#
SON DAKİKA: UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerinde erik hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement