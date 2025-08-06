ÜNLÜ & Co'dan Gençlere Yönetici Yetiştirme Programı - Son Dakika
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Ekonomi

ÜNLÜ & Co'dan Gençlere Yönetici Yetiştirme Programı

06.08.2025 14:02
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Finans sektöründe genç yetenekler için başlatılan MT Programı, yapay zeka entegre eğitim sunuyor.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co'nun, finans sektöründe kariyer planlayan genç yeteneklere sunduğu Management Trainee (MT) Programı'nın yeni dönemine geçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 yılı geride bırakan program, finans dünyasında kariyer hedefleyen yeni nesil profesyonellerin potansiyelini keşfetme, becerilerini geliştirme ve sektörel bağlantılarını güçlendirme fırsatı tanıyan ekosistemiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka entegrasyonuyla tasarlanan programa bu yıl dört binden fazla başvuru alındı. CV elemesi, video mülakat, yapay zeka destekli değerlendirme süreçleri, insan ve kültür görüşmeleri ve birim değerlendirmeleriyle çok aşamalı bir seçim süreci sonunda 10 kişilik yeni ekip belirlendi.

ÜNLÜ & Co ve grup şirketlerinin kurumsal finansman, araştırma, bilgi teknolojileri, alternatif yatırımlar gibi farklı iş birimlerinde görev alan genç yetenekler, 18 ay sürecek kapsamlı bir gelişim yolculuğuna adım attı. İlk 6 aylık dönemde performansları titizlikle takip edilecek katılımcılar, bu süreci başarıyla tamamladıkları takdirde görevlerine analist olarak devam edecek.

Kalan 12 aylık dönemde ise genç profesyonellerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla mentörlük, tersine mentörlük, "C-Level Buluşmaları" etkinlikleri, yetkinlik atölyeleri, kahve sohbetleri, kariyer görüşmeleri ve çeşitli eğitim başlıklarında yapılandırılan program modülleri devreye alınacak.

Şirket, iki ödül kazandı

ÜNLÜ & Co, insan odaklı yaklaşımı ve kurumsal gelişim vizyonu nedeniyle bu yıl iki prestijli ödüle layık görüldü. Fast Company Türkiye tarafından hazırlanan "Yenilikçiler için En İyi İş Yerleri" (Best Workplaces for Innovators) araştırmasında, çalışanların yaratıcı potansiyelini destekleyen kurum kültürüyle Türkiye'nin en inovatif 50 şirketi arasında gösterilen ÜNLÜ & Co, uluslararası çapta düzenlenen 10. Stevie Awards for Great Employers yarışmasında da "Yılın İşvereni - Finansal Hizmetler" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şirketin gelişim destekli organizasyon yapısı, sürdürülebilir insan ve kültür stratejileri ve kapsayıcı liderlik anlayışı, 130 binin üzerinde küresel değerlendirme sonucu verilen bronz ödülle küresel ölçekte öne çıktı. Ödüle değer görülen uygulamalar arasında MT ve staj programları, kadın çalışanlara yönelik destekleyici politikalar, mentörlük yapıları ve kariyer gelişimine öncelik tanıyan süreçler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co İnsan ve Kültür Kıdemli Direktörü Özge Özbay Akın, kapsamlı MT programlarının ÜNLÜ & Co'nun iş yapış anlayışının en değerli yansımalarından birisi olduğunu belirtti.

Akın, "Bu yıl programımızı, yapay zeka başta olmak üzere modern yetkinlik eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik ve inovasyon projeleriyle daha da zenginleştirerek tasarladık. Genç yeteneklerimiz için aktif bir fayda ağı sunan bu programın da katkılarıyla ödüllere layık görülmek, bizleri ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÜNLÜ & Co'dan Gençlere Yönetici Yetiştirme Programı - Son Dakika

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