Üye Girişi
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! - Son Dakika

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!

22.12.2021 09:55
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!

Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarına değindi. Yeşilada dolar kurunun ve enflasyonun yükseleceğini öne sürdü.

Başta dolar ve Avro olmakla döviz kurlarında sert düşüşe sebep olan bu adım, ilerleyen dönem için "fırsat mı risk mi oluşturuyor?" sorusuna yanıt arayan Yeşilada, iktidarın ekonomide attığı son adımların "erken seçim" ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Çok riskli bir yola girildiğini ve bu sistemin yaşamasının zor olduğunu söyledi. "Mesele Ekonomi Zor Görev" programında izleyici sorularını da yanıtlayan Yeşilada, ekonomideki temel sorunların bu tür adımlarla düzelmeyeceğinin altını çizdi.

DÖVİZ VE ENFLASYON UYARISI

Atilla Yeşilada, Erdoğan'ın açıkladığı modelin tutmayacağını belirtti. Atilla Yeşilada bu işin sonucunda dolar ve enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti. Yeşilada şöyle konuştu:

''Bu model tutmaz. Neden yürümez? Herhangi bir kütüphane yada dijital kütüphaneye gidip ''e'' harfinin altında ekonomi ders kitapları bulacaksınız bu ekonomi 101'den yani cahiller için ekonomiye girişten çok iyi ekonomi Bilenler İçin Ustalar tarafından yazılmış kitaplar var gözünüzü kapatıp kitaplardan birini seçeceksiniz. O kitapların ilk sayfasında yazar neden yürümeyeceği. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir örnek vereyim düşünelim ki 1 trilyon mevduat var. Bunun ortalama faizi 15, Türk Lirası(TL) bir yılda %30 değer kaybetti. Durum böyle olursa siz bir yılda o parayı sigorta etmek için devletin kasasından 150 milyar lira ödeyeceksiniz. İkinci bir sebep olarak, millet neden dolara kaçıyor? Çünkü enflasyondan çekiniyor."

''DOLAR YÜKSELECEK''

Ünlü ekonomist doların da düşüşünün geçici olduğunu savundu:

"Diyelim ki dolar/TL yıl sonunda 10 TL'ye indi. Böylece %15 olan mevduat faizinin altına indi ama TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıklayacak, enflasyon oranı da %30 olacak. Peki ne olacak? Vatandaşın parası yine %15 değer kaybetmiş olacak. Merkez Bankası ihracatçılara vadeli kur verecekmiş. Adil değerinin altında kur verecek. Ve kurda bir şaşma olursa ya Merkez Bankası'nın rezervleri eriyecek, ya da piyasaya daha çok TL verecek. Vatandaş da bununla yine dolar alacak. Böylece döviz yeniden yükselecek."

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!

Atilla Yeşilada, Döviz Kuru, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: asla satmıyoruz yastık altı nasrettin nin sarımsağı baş ucunda hem faiz haram buda büyük faiz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika Haberleri
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
09:26 Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu
09:10 Akaryakıt fiyatlarında kura bağlı indirimler artık pompayı değil ÖTV'yi etkileyecek
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor         
10:00
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement