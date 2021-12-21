Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası konuştu ve dolar kurundaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirtti. Erdoğan "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Dolar kuru yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer'den ilk değerlendirme geldi. Geçer, dolar kuru için bir uyarıda daha bulundu.

"KURNAZLIĞIN BEDELİ"

Dolar kuru üzerinde yaşanan bu sert geri çekilme sonrası ekonomist Selçuk Geçer dolar kuru uyarılarını sürdürmeyi devam ettirdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Geçer, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası düşen dolar kuru için, "Dolarda ki bu kurnazlığın bedeli çok ağır olacak. Söylemedi demeyin!" yorumunda bulundu.

"YAPILAN FAHİŞ ZAMLAR NE OLACAK?"

Geçer yorumlarına şu paylaşımlarla devam etti:

"Dolar, sığ piyasada, olmayan parayla, yüzde 40 düşürülüp, vatandaş keriz yerine konulmuşsa, bu elbette bir alım fırsatıdır... Durmuş Yılmaz yalan mı söylemiş?

Dolar düşünce ekonomi düzelecekse, düşsün elbet... Peki yapılan fahiş zamlar ne olacak? Bırakın doları da şu zamları geri çekin önce!!

Bir soru daha !!! Dolar yükselecek havası yaratıp, sonra örtülü faiz artışı yapıp, bir de tüm kaynakları satıp savıp doları gece yarısı çökertenler, vatandaşın kaybını kim ödeyecek? Bu operasyonda kim ne kadar para kaldırdı? Açıklayın bakalım!

Dün Londra piyasasına ilk dakikalarda bir gol atıp zafer turu atanlar, sonra yedikleri 10 golü çabuk unuttular. Bu gün vatandaşa gol atıp zafer turu atanlar, yarın 10 gol daha yemezler umarım..."