Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ekonomi

Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan bir tüketici, Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark ederek o anları sosyal medyada paylaştı.

GEREKÇE: FİYAT POLİTİKASINA UYMAMASI

Market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan yazıda ise "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

REYONLAR TAMAMEN BOŞ

Görüntülerde, mağazadaki Ülker ürünlerine ait reyonların tamamen boş olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, tüketiciler arasında tartışma yarattı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Peki bundan Ülker'in haberi var mı?

Tebrikler Anpa Gross...

Tebrik ederim.

Maşallah çok güzel böyle devam...

Çok iyi yapmış.

Bence sebep o değildir de neyse...

ÜLKER: PİYASA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYACAK TALEPLERDE BULUNULDU

Ülker'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz."