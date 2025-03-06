Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

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Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında Ülker ürünlerini satmama kararı aldı. Market yönetimi, bu durumu ''Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır'' açıklamasıyla duyurdu. Rafların boş görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kararın diğer marketlere de yayılıp yayılmayacağı merak konusu oldu.

06.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:01
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Beylikdüzü'ndeki Anpa Gross mağazasında alışveriş yapan bir tüketici, Ülker ürünlerinin raflardan kaldırıldığını fark ederek o anları sosyal medyada paylaştı.

GEREKÇE: FİYAT POLİTİKASINA UYMAMASI

Market yönetimi tarafından boş rafların üzerine asılan yazıda ise "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

REYONLAR TAMAMEN BOŞ

Görüntülerde, mağazadaki Ülker ürünlerine ait reyonların tamamen boş olduğu dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, tüketiciler arasında tartışma yarattı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Peki bundan Ülker'in haberi var mı?
  • Tebrikler Anpa Gross...
  • Tebrik ederim.
  • Maşallah çok güzel böyle devam...
  • Çok iyi yapmış.
  • Bence sebep o değildir de neyse...

ÜLKER: PİYASA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYACAK TALEPLERDE BULUNULDU

Ülker'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz."

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe
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Ülker Gıda, Beylikdüzü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Nurettin DEMİR:
    helal olsun bende restorant sahibiyim 20 gündür YEMEKSEPETİni kapatım %48 komisyon almaya başladı ben vatandaşın cebinden çalıp yemek sepetine vermem 84 1 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    ANPA GROSS u tebrik ederim. Maliyeti 1 TL bile olmayan 80 gr çubuk krakerin 15 TL ye satılması fahiştir, ahlaksızlıktır. 77 0 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok. 7 59 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bu ne kadar Ülker'in Zikkinde. Ayrıca Üretici firma senin fiyat politikana neden uysun. 1 61 Yanıtla
  • 454545:
    Anpa grosu küçümseyenler boş konuşuyor.anpa gros çok buyuk bir market keşke diger marketlerde ayni tepkiyi verse. 48 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BENDE ALMIYORUM ÜLKER URUNLERINI ETI ALIYORUM 45 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    ampa groosu küçümsemeyin çünkü küçük bir firma değil 42 0 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Ülker'in bundan haberi varmola.. 3 38 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Adamsınız helal olsun 30 0 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Ya o kadar büyütülecek bir konu değil. Anpa da bazı ürünler yok zaten . Diğer marketlerde de ürünlerin hepsi yok. Ne diyor fiyat politikamıza uymadığı için satmıyoruz yazıyor. Nutella da satılmıyor aynı yazı ondada var . Ülker için onemlimi değil tabi . 4 tane marketi olan satsa ne olur satmasa ne olur . Git şok A 101 ve bimde de her ürün yok . 1 18 Yanıtla
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