Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

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Alman otomotiv sektöründe yaşanan kriz, bir iflas haberiyle daha gündeme geldi. Güney Almanya merkezli Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) şirketi, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Altı üretim tesisinde faaliyet gösteren ve 320 çalışanı bulunan şirket, artan maliyetlerin ve otomotiv sektöründeki genel durgunluğun etkisiyle zor günler geçiriyor.

Şirketin Genel Müdürü Vanessa Schmidt, bu durumu Ostthüringer Zeitung'a yaptığı açıklamada, artan enerji, malzeme ve iş gücü maliyetlerinin yalnızca kısmen müşterilere yansıtılabildiğini ve bunun şirket üzerindeki yükü artırdığını ifade etti.

BÜYÜK YATIRIMLAR VE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Yaklaşık iki yıl önce Mbw, büyük yatırımlarla Mühlhausen'deki tesisini modern makinelerle donatarak üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atmıştı. Genel Müdür Schmidt, yeniden yapılanma sürecinde çalışanlarına duyarlılık göstereceklerini ve süreci şeffaf bir şekilde yöneteceklerini belirtti. Schmidt, "Yeniden yapılanma sürecini şeffaf ve öngörülebilir kılmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

TESİS FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İflas başvurusuna rağmen, Mbw'nin Mühlhausen'deki tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, çalışanlarının maaşlarının Şubat ayına kadar güvencede olduğunu duyurdu. Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, şirketin önceliğinin operasyonları sürdürmek ve tesisin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Pehl, "Şu anda önceliğimiz operasyonları sürdürmek ve tesisi güvence altına almak" şeklinde açıklamalarda bulundu.