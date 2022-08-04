Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği - Son Dakika
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Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği

04.08.2022 16:11
Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteğinde bulunurken ekim yapılan bahçelerde de kontroller yapıp üreticileri bilgilendiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteğinde bulunurken ekim yapılan bahçelerde de kontroller yapıp üreticileri bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi buğday tohumu desteği ile üreticilerin daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, " Tekkeköy, Kavak, Vezirköprü ve Canik ilçelerindeki buğday üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçi desteğinde bulunduk. 3,5 ton buğday tohumu dağıttık. Tür olarak bölgenin iklim şartlarına göre adaptasyonu iyi ve verimli olan 'Ceyhan-99'u seçtik. Bu tohum çeşidi, susuz alanda da buğday yetiştiriciliğine imkan sağlıyor. Destek verdiğimiz üreticilerin bahçelerini geziyoruz. Onları buğday tarımıyla ilgili bilgilendiriyoruz. Aldığımız geri dönüş gerçekten çok güzel" dedi.

20 yıllık buğday üreticisi olduğunu söyleyen Sabahattin Kaya, "Bu destekler bize çok fayda sağladı. Büyükşehir'e ne kadar teşekkür etsek az. Belediyemizin ziraat mühendisleri sürekli bizi ziyaret ederek eksiklerimizi soruyor, bilgilendirme yapıyor. Bunlar bizim için çok değerli. Desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üreticilere 3,5 ton buğday tohumu desteği - Son Dakika
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