Üye Girişi
Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi - Son Dakika

Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

17.02.2022 13:03
Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Sebze Üreticileri Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kurutmalık hijyen şekilde paketlenmesi için eğitim verildi.

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Kilis Belediyesi tarafından yürütülen Sebze Üreticileri Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kurutmalık hijyen şekilde paketlenmesi için eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda Kilis Belediyesi Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği ile IOM desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sebze ve meyvelerin doğru, hijyenik bir şekilde kurutma paketleme, depolama teknikleri ile hakkında çiftçilere eğitim verildi. Güneş Enerjili Kurutmalık Sebze Tesisinde kurutmalıkların nasıl hijyen bir şekilde kurutulacağı, paketleme, depolama teknikleri anlatıldı. Programa Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, yönetim kurulu üyeleri ile üreticiler katıldı. - KİLİS

Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi
Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi

YORUMLAR
500

Kilis Belediyesi, Kilis Merkez, Tarım, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: Üreticilere kurutmalık, paketleme, depolama eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement