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Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı - Son Dakika

Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı

04.02.2022 13:13
Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı

Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak kadar fındık kalmadığını belirten fındık tüccarlarından Ahmet Ergün ihracatçıların, TMO'nun elindeki fındığı ucuza almak için piyasayı düşük tuttuğunu ifade etti.

Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak kadar fındık kalmadığını belirten fındık tüccarlarından Ahmet Ergün ihracatçıların, TMO'nun elindeki fındığı ucuza almak için piyasayı düşük tuttuğunu ifade etti.

Sezona kilogramı 25 liradan başlayan ve kısa süreliğine 40 lirayı gören fındık, tekrar 30 lira seviyelerine geriledi. Sezon boyunca 30-35 lira arasında istikrar sağlayan fındık, fiyatının daha yukarılara çıkma ihtimalinin TMO'nun elindeki fındığa bağlı olduğu belirtildi.

Üreticinin elinde yüzde 5 civarında fındık kaldığını ifade eden Giresun'daki fındık tüccarlarından Ahmet Ergün, "Bu sezon fındık fiyatı serbest piyasa da 25 liradan başlayıp yükselmeye devam etti. Bir ara 40 lirayı görse de 30-35 lira arasında istikrar sağladı. Şuanda serbest piyasada fındık fiyatı 33 lira seviyelerinde randımanına göre 34 liraya da alınabiliyor. Ancak üreticinin elinde yüzde 5 civarında bir fındık kaldı ve artık pazara fındık gelmiyor. Piyasaya fındık gelmediği bu dönemde aslında fındık fiyatı çok daha yüksek olması gerekir. Aslında piyasanın fındığa ihtiyacı olmasına rağmen ihracatçılar, büyük firmalar bilinçli olarak fiyatları düşük tutuyor. Üreticinin elinde zaten fındık kalmadı ama, amaç TMO'nun elindeki fındığı ucuza satın almak. TMO bu konuda piyasayı iyi gözlemlemelidir. Piyasanın fındığa ihtiyacı olduğu halde fiyatların niye düşük tutulduğunu iyi analiz etmelidir. Şuanda TMO'dan başka üreticinin elinde fındık ihtiyacı karşılayacak durumda değil" dedi. - GİRESUN

Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı

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Ahmet Ergün, Giresun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticinin elinde ihtiyacı karşılayacak fındık kalmadı - Son Dakika Ekonomi


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