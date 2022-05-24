Üretim arttı, sebze fiyatları düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Üretim arttı, sebze fiyatları düştü

24.05.2022 13:03

Tokat'ta havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte bazı sebze fiyatları düştü.

Tokat'ta havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte bazı sebze fiyatları düştü.

Tokat'ta soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakması ile birlikte sebze fiyatlarında düşüş başladı. Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 2-4 lira arasında satışa sunuldu. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebzede fiyatlarında beklenen düşüşün yaşandığını belirterek, "Şu anda sadece domates biraz fiyatlar yüksek geliyor. O da güney illerimizden geldiği için sadece bir bölgede satışlar iyi. O yüzden onu da düşmesini bekliyoruz" dedi.

"BU FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMEMESİ LAZIM"

Komisyoncu Erkan Engin, Tokat'ta salatalık ekilişinin çok fazla olduğunu belirterek, "Salatalık fiyatları 2-3 lira arasında seyrediyor. Bu fiyatların daha da düşmemesi lazım. Düşerse bizde köylü de mahvolur. Zaten girdi fiyatları tohumu, fidesi, gübresi, işçiliği çok fazla. Mesela geçen sene18 liraya aldığımız salatalığın şu poşetini şu anda kilosu 50 TL. Bu da yani 3 katından fazla maliyeti var. Sadece bu poşetteki fark. Üretici bizim açımızdan bu fiyatlar 2-3 lira çok kötü fiyatlar. Normalde salatalık fiyatlarının ortalama 5 liradan aşağı olması lazım ki üreticimiz para kazansın. 5 lira dahil zor kurtarır. Çünkü bir geçen sene 150 liraya aldığımız gübre şu anda 750 lira. Ben geçen sene köylüye avans veriyordum 2-3 bin lira şimdi 10 bin lira da yetmiyor" ifadelerini kullandı. Manav Onur Güngör ise halde 3-3,5 lira salatalığın tezgahta 4-4,5 liraya sattıklarını belirterek, "Üzerine fazla kar koymadan vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Maliyet de pahalı" diye konuştu.

Tokat halinde domates 12-16 TL, sivri biber 5,5 TL, dolmalık biber 7 TL, patlıcan 7,5 TL, kabak 6 TL, salatalık 2-4 TL'den alıcı buldu.

(Nurhan İçmez/İHA)

Üretim arttı, sebze fiyatları düştü
Üretim arttı, sebze fiyatları düştü
Üretim arttı, sebze fiyatları düştü
Üretim arttı, sebze fiyatları düştü

YORUMLAR
500
Havaların ısındığı Antalya halinde sebze fiyatları geçen haftalara göre yarı yarıya düştü Havaların ısındığı Antalya halinde sebze fiyatları geçen haftalara göre yarı yarıya düştü Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı Çin'in Kömür Üretimi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 10,5 Arttı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üretim arttı, sebze fiyatları düştü - Son Dakika


Son Dakika
13:23 18 yıllık cinayetin ilk duruşması görüldü! Eski eş: Ruhi'nin arkadaşları bana tecavüz etti
13:11 Definecilerin açtığı çukurda günlerdir aranan inek bulundu
13:06 Cinsel organının fotoğraflarını çeken kadın, mail adreslerini karıştırınca hayatının hatasını yaptığını anladı
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Üretim arttı, sebze fiyatları düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement