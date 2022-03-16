Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi - Son Dakika
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Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi

16.03.2022 15:04
Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi

S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP), olağan genel kurulunda Kurucu Başkan Himmet Özdemir, 4 yıl için yeniden başkan seçildi.

S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP), olağan genel kurulunda Kurucu Başkan Himmet Özdemir, 4 yıl için yeniden başkan seçildi.

Birlik binasında yapılan seçimlerde odaya kayıtlı 49 üye oy kullandı. Uşak HAYKOOP'u 2004 yılında kuran ve 18 yıldır birlik başkanlığı görevinde bulunan Himmet Özdemir, 4 yıl için yeniden başkan seçildi.

Seçimler sonrası kendini destekleyen tüm kooperatif başkanlarına teşekkür eden Özdemir, "Birlik Genel merkezimiz, bütün kooperatiflerimiz üyelere yararlı olmak için canla başla çalışıyor. Devletimiz de hayvancılığı destekliyor. Ancak maliyet çok yükseldiği için hayvan üreticileri, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor. Yeni dönemde bu sorunun çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bakanlığa bu sorunların çözülmesi içi başvuracağız" dedi.

Yapılan seçimlerden sonra S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Himmet Özdemir (Başkan), Orhan Türkmen, Osman Yaşar, Ergün Acartürk, Mustafa Yıldırımöz. Denetim Kurulu: Ferhat Karakafa, Şükrü Erken, Mehmet Ünal. - UŞAK

Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi
Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi

YORUMLAR
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Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

Kooperatif, Himmet, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi - Son Dakika


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