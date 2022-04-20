Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu - Son Dakika
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Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

20.04.2022 14:59
Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı.

10 Şubat 2017'den bu tarafa Kastamonu Defterdarı olarak görev yapan İhsan Mintaş, Uşak Defterdarlığı görevine getirildi. Defterdar İhsan Özbey'in emekli olması nedeni ile Uşak Defterdarlığı 2018 yılından bu yana vekaleten yürütülüyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı - UŞAK

Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kastamonu, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu - Son Dakika


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