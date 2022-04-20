Uşak'ın yeni Defterdarı İhsan Mintaş oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı.

10 Şubat 2017'den bu tarafa Kastamonu Defterdarı olarak görev yapan İhsan Mintaş, Uşak Defterdarlığı görevine getirildi. Defterdar İhsan Özbey'in emekli olması nedeni ile Uşak Defterdarlığı 2018 yılından bu yana vekaleten yürütülüyordu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarda boş bulunan Uşak Defterdarlığına Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş atandı - UŞAK