Uşak'ta 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Uşak\'ta 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Uşak'ta Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırım programına alınan 341 proje hakkında bilgiler paylaşıldı. Projelerin harcama ve fiziki gerçekleşme oranları değerlendirildi.

14.10.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Uşak'ta 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş Başkanlığında Öz Merkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, 2024 Yılının dördüncü toplantısını gerçekleşti. Yatırım programına alınan projeler hakkında bilgi veren Vali Aktaş, "İl Yatırım Takip Sistemi verilerimize göre, 2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İl Özel İdaresi dahil yatırım kuruşlarının 298, il ve ilçe belediyeleri ise 43 olmak üzere toplam 341 proje uygulanmak üzere yatırım programlarında yer almıştır. Yatırım kuruşlarımızın ve belediyelerimizin yürüttükleri toplam 341 projede 140'ı tamamlanmış 161', devam etmektedir. 19 proje ihale aşamasında iken 19 başlanmayan ve 2 de tasfiye edilen proje mevcuttur" dedi.

2024 yılı 3. Dönem sonu itibariyle il genelinde yapılan harcama tutarlarını aktaran Vali Aktaş, "2024 yılı 3 dönem sonu itibariyle il genelinde yatırımlara, yatırım kuruluşlarca 1 milyar 94 milyon 711 bin TL iken belediyelerimizce ise 208 milyon 956 bin TL. Toplam 1 milyar 303 milyon 667 bin TL tutarında harcama gerçekleşmiştir." dedi.

Projelerin gerçekleşme oranlarında bilgi veren Vali Aktaş, "Yüzde 55 yıl harcama oranına karşılık olarak yüzde 61 fiziki gerçekleşme sağlamıştır. Bu oran yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projelerde yüzde 52 yıl harcama oranına karşılık olarak yüzde 59 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Belediyelerimizin yürüttükleri projelerde ise yüzde 76 yıl harcama oranına karşılık olarak yüzde 81 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Vali Aktaş sözlerine tüm yatırımların en iyi hizmet için yapıldığı ve kurum ve kuruşların en iyi şekilde görevleri yerine getirdikleri inancıyla projelerin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni etti.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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