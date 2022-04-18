Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü - Son Dakika
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Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü

18.04.2022 11:55

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen yüzde 70 hibe tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği ekim alanı geçen yıla göre 4 kat büyüyerek 25 bin dekara ulaştı.

Uşak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen yüzde 70 hibe tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği ekim alanı geçen yıla göre 4 kat büyüyerek 25 bin dekara ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Yağlık Ayçiçeği Geliştirme Projesi" kapsamında Uşak'taki çiftçilere yüksek yağ verimli, erkenci çeşit ve yüzde 70 hibe destekli 1 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bölge çiftçisi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ettiği ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

Ayçiçeği ekim alanı tohum desteğinin de etkisiyle 6 bin dekardan 25 bin dekara çıktı.

Ulubey ilçesi Omurca köyünde çiftçilik yapan Battal Uğuz, AA muhabirine, önceki seneler arpa, buğday ve nohut gibi ürünler ektiklerini söyledi.

Bu yıl köylünün çoğunluğunun ayçiçeği ektiğini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Önce kendi tohumlarımız vardı, onlardan ekiyorduk. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hibrit tohumlarından alarak geçen yıl 2 bin 500 dekar alana ekim yaptık. Kurak bir yıl geçmesine rağmen tohumların verimli olduğunu fark ettik. Bu sene yine Bakanlığımız yüzde 70 hibe destekli tohum verdi. Sadece köyümüzde 7 bin 500 dekar alana ekim yapıldı. Malum ayçiçeği çok önemli bir ürün haline geldi. Ekimi de bayağı artıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bolluk olacağını ve fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum. Bu sene yağışlar biraz daha iyi gidiyor. Verimin daha da yükseleceğini düşünüyoruz."

Hibe desteğiyle tohumların kendilerine çok düşük bir fiyata geldiğini anlatan Uğuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiye birçok desteğinin olduğunun altını çizen Uğuz, "Makine desteği de veriyorlar. Bir makine verdi köyümüze onu da ekimde kullanıyoruz. Devletimiz hiçbir zaman desteklerini bizden eksik etmiyor. İnşallah bu tohumların verimli olduğunu göreceğiz. Ekimin daha da çoğalacağını, artacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

"Kuraklığa rağmen dekarda 70 ila 100 kilogram arasında verim alındı"

Çiftçilik yapan 35 yaşındaki Akif Kızılok ise geçen yıl 450 dekar alanda arpa, buğday ve çörek otu üretimi yaptığını söyledi.

Bu yıl hibe destekli tohumla birlikte 150 dekarlık alanda ayçiçeği ektiğini kaydeden Kızılok, "Devletimizin hibesinden faydalandık. Geçen yılki arkadaşlar çok memnundu. Geçen yıl kurak olmasına rağmen dekarda 70 ila 100 kilogram arasında verim alındı. Sezon yağışlı geçti, bundan daha yüksek ürün almayı planlıyoruz. Açıkçası beni tohum desteği teşvik etti. Tohum maliyeti neredeyse sıfırlanmış oldu. Bu destek sayesinde daha geniş alana ayçiçeği ekmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Muzaffer İnay da 110 dekarlık bir alana ayçiçeği ekimi yaptığını, verimin iyi olması durumunda gelecek yıl bunu 250 dekara çıkarmayı düşündüğünü kaydetti.

Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü
Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü
Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü
Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü

YORUMLAR
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Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı Konya'da üreticilere yüzde 75'i hibe destekli yağlık ayçiçek tohumu dağıtıldı Bal üreticilerine hibe destekli petekler dağıtıldı Bal üreticilerine hibe destekli petekler dağıtıldı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü - Son Dakika


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