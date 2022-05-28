Uşak'ta "Geri Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta "Geri Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı

28.05.2022 16:52
Uşak'ta "Geri Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı

Uşak' Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gün devam edecek Moda Festivali (Modafest) kapsamında "Geri Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

Uşak' Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gün devam edecek Moda Festivali (Modafest) kapsamında "Geri Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uşak'taki geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, kentte tekstil sektörünün 100 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

Uşak'ın, geri dönüşüm sektöründe Türkiye'de öncü illerden olduğunu aktaran Ergün, "Ben bu çalıştayın ilimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilimiz geri dönüşüm için çok önemli ve bu alanda söz sahibi olmaya da gidiyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz bu alanda öncü." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise şöyle konuştu:

"Bu bir başlangıçtır. İnşallah Uşak'ın geri dönüşümün başkenti olduğunu ulusal uluslararası anlamda duyuracak, hem de bunun Uşak'ın en önemli markası olduğunu ortaya çıkaracak ve bundan sonra da devam edeceğiz. Tekstil, elyaf dönüşümünde şu an lideriz. Lider olmak güzeldir, bazen kolaydır ama lider kalabilmek, süreci bu şekilde sürdürebilmek, devam ettirebilmek zor olan. İşte bu yüzden sürdürülebilirlik diyoruz. Bu anlamda da Uşak Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz."

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, tüm dünyanın küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Kaynakların kullanımı açısından geri dönüşümün tüm dünya için önemli bir noktada olduğunu kaydeden Kandemir, "Uşak, tekstil, deri, plastik, kauçuk ve alüminyum sektörlerinde geri dönüşüm yapmakta olup, sadece tekstil sektöründe günlük 1950 ton tekstil atığını keçeye, ipliğe, kumaşa sonrasında da battaniye, çorap ve kıyafet gibi birçok tekstil ürününe dönüştürmektedir. Uşak, Türkiye tekstil geri dönüşümünün yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sağıroğlu katıldı.

Konuşmaların ardından Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Öner moderatörlüğünde panel düzenlendi.

YORUMLAR
500
Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: 'Topluluğumuzu yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz' Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: 'Topluluğumuzu yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz' Vahap Seçer: 'Mersin, Şu Anda Türkiye'nin En Stratejik Bölgesi' Vahap Seçer: 'Mersin, Şu Anda Türkiye'nin En Stratejik Bölgesi'
Kaynak: AA

Moda Festivali, geri dönüşüm, Türkiye, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta 'Geri Dönüşüm Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta "Geri Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement