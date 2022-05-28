Uşak'ta "Geri Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı

Uşak' Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gün devam edecek Moda Festivali (Modafest) kapsamında "Geri Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uşak'taki geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, kentte tekstil sektörünün 100 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

Uşak'ın, geri dönüşüm sektöründe Türkiye'de öncü illerden olduğunu aktaran Ergün, "Ben bu çalıştayın ilimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilimiz geri dönüşüm için çok önemli ve bu alanda söz sahibi olmaya da gidiyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz bu alanda öncü." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise şöyle konuştu:

"Bu bir başlangıçtır. İnşallah Uşak'ın geri dönüşümün başkenti olduğunu ulusal uluslararası anlamda duyuracak, hem de bunun Uşak'ın en önemli markası olduğunu ortaya çıkaracak ve bundan sonra da devam edeceğiz. Tekstil, elyaf dönüşümünde şu an lideriz. Lider olmak güzeldir, bazen kolaydır ama lider kalabilmek, süreci bu şekilde sürdürebilmek, devam ettirebilmek zor olan. İşte bu yüzden sürdürülebilirlik diyoruz. Bu anlamda da Uşak Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz."

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, tüm dünyanın küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bir mücadele içinde olduğunu belirtti.

Kaynakların kullanımı açısından geri dönüşümün tüm dünya için önemli bir noktada olduğunu kaydeden Kandemir, "Uşak, tekstil, deri, plastik, kauçuk ve alüminyum sektörlerinde geri dönüşüm yapmakta olup, sadece tekstil sektöründe günlük 1950 ton tekstil atığını keçeye, ipliğe, kumaşa sonrasında da battaniye, çorap ve kıyafet gibi birçok tekstil ürününe dönüştürmektedir. Uşak, Türkiye tekstil geri dönüşümünün yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sağıroğlu katıldı.

Konuşmaların ardından Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Öner moderatörlüğünde panel düzenlendi.