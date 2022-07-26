Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Ticaret Borsası

26.07.2022 15:28
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,007,20
Ekmeklik buğday6,506,80
Yemlik buğday5,806,20
Yemlik arpa5,705,80
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş36,0037,00
Mavi haşhaş45,0047,00
Sarı haşhaş36,0037,00
Susam 26,0027,00

YORUMLAR
500
Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti Uşak'ta uluslararası motor yarışı Uşak'ta uluslararası motor yarışı
Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement