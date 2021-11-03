Uşak Ticaret Borsası
03.11.2021 14:38
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|3,00
|3,20
|Yemlik buğday
|2,40
|2,50
|Ekmeklik buğday
|2,70
|2,80
|Yemlik arpa
|2,40
|2,50
|Nohut
|7,50
|8,00
|Beyaz haşhaş
|21,50
|22,00
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,50
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,50
|Susam
|15,00
|16,00
Son Dakika 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü 14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak 14:08 TSK'ya 15 bin atım garantili yeni piyade tüfeği sunuldu. 13:48 Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi 12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı