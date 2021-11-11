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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

11.11.2021 12:51
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 80 kuruş, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 80 kuruş, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday2,803,20
Makarnalık buğday3,403,50
Yemlik buğday2,602,70
Yemlik arpa2,502,60
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş21,5022,00
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam15,0016,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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