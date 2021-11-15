Uşak Ticaret Borsası
15.11.2021 13:54
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruş, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik buğday
|2,60
|2,70
|Ekmeklik buğday
|2,80
|3,20
|Makarnalık buğday
|3,40
|3,50
|Yemlik arpa
|2,50
|2,60
|Nohut
|7,50
|8,00
|Beyaz haşhaş
|21,50
|22,00
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,50
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,50
|Susam
|15,00
|16,00
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