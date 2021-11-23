Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 50 kuruş, en yüksek 3 lira 60 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|3,50
|3,60
|Makarnalık buğday
|3,70
|3,80
|Yemlik buğday
|3,00
|3,20
|Yemlik arpa
|2,70
|2,80
|Nohut
|9,50
|10,00
|Beyaz haşhaş
|28,00
|29,00
|Mavi haşhaş
|16,50
|17,00
|Sarı haşhaş
|23,00
|24,00
|Susam
|15,00
|16,00
Kaynak: AA
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