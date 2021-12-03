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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

03.12.2021 15:02
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik arpa3,003,20
Makarnalık buğday4,204,50
Ekmeklik buğday4,004,20
Yemlik buğday3,003,20
Nohut9,5010,00
Beyaz haşhaş34,0035,00
Mavi haşhaş18,0018,50
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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