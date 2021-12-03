Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 3 lira, en yüksek 3 lira 20 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik arpa
|3,00
|3,20
|Makarnalık buğday
|4,20
|4,50
|Ekmeklik buğday
|4,00
|4,20
|Yemlik buğday
|3,00
|3,20
|Nohut
|9,50
|10,00
|Beyaz haşhaş
|34,00
|35,00
|Mavi haşhaş
|18,00
|18,50
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|17,00
|18,00
Kaynak: AA
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