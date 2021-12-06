Uşak Ticaret Borsası
06.12.2021 14:36
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|4,70
|4,80
|Ekmeklik buğday
|4,40
|4,50
|Yemlik buğday
|3,80
|4,00
|Yemlik arpa
|3,50
|3,60
|Nohut
|10,00
|11,00
|Beyaz haşhaş
|34,00
|35,00
|Mavi haşhaş
|28,00
|30,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|18,00
|20,00
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