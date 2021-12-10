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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

10.12.2021 14:22
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday3,804,00
Makarnalık buğday4,704,80
Ekmeklik buğday4,404,50
Yemlik arpa3,503,60
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş22,0023,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 18,0020,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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