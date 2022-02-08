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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

08.02.2022 15:12
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday4,004,20
Makarnalık buğday4,204,40
Yemlik buğday3,703,80
Yemlik arpa3,303,40
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş30,0030,00
Mavi haşhaş20,0020,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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