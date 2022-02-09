Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Yemlik buğday
|3,70
|3,80
|Ekmeklik buğday
|4,00
|4,20
|Yemlik arpa
|3,30
|3,40
|Makarnalık buğday
|4,20
|4,40
|Nohut
|9,00
|10,00
|Beyaz haşhaş
|30,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|20,00
|20,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|17,00
|18,00
Kaynak: AA
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