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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

17.02.2022 13:43
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruş, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday3,703,80
Ekmeklik buğday4,004,20
Makarnalık buğday4,204,40
Yemlik arpa3,303,40
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş30,0031,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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