Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

17.03.2022 12:29
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday4,204,40
Ekmeklik buğday4,704,80
Makarnalık buğday5,005,20
Yemlik arpa4,204,40
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş29,0030,00
Mavi haşhaş21,0022,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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