Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|4,70
|4,80
|Makarnalık buğday
|5,00
|5,20
|Yemlik buğday
|4,20
|4,40
|Yemlik arpa
|4,00
|4,20
|Nohut
|10,00
|11,00
|Beyaz haşhaş
|29,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|21,00
|22,00
|Sarı haşhaş
|24,00
|25,00
|Susam
|17,00
|18,00
Kaynak: AA
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