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Uşak Ticaret Borsası

13.04.2022 14:02
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday 5,305,50
Ekmeklik buğday4,805,00
Yemlik buğday4,805,00
Yemlik arpa4,204,50
Nohut12,0013,00
Beyaz haşhaş30,0031,00
Mavi haşhaş21,0022,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam19,0020,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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