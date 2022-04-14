Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

14.04.2022 13:11
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 80 kuruş, en yüksek 5 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 80 kuruş, en yüksek 5 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday4,805,00
Makarnalık buğday5,305,50
Yemlik buğday4,805,00
Yemlik arpa4,204,50
Nohut12,0013,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş22,0023,00
Sarı haşhaş25,0026,00
Susam 20,0021,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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