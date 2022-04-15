Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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Uşak Ticaret Borsası

15.04.2022 14:38
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday5,305,50
Ekmeklik buğday4,805,00
Yemlik arpa4,204,50
Yemlik buğday4,805,00
Nohut12,0013,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş22,0023,00
Sarı haşhaş25,0026,00
Susam20,0021,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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