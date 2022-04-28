Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

28.04.2022 13:05
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday5,005,20
Makarnalık buğday5,305,50
Yemlik buğday4,805,00
Yemlik arpa4,504,70
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş29,0030,00
Susam20,0022,00

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Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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