Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|5,30
|5,50
|Ekmeklik buğday
|5,00
|5,20
|Yemlik buğday
|4,80
|5,00
|Yemlik arpa
|4,50
|4,70
|Nohut
|14,00
|15,00
|Beyaz haşhaş
|31,00
|32,00
|Mavi haşhaş
|26,00
|27,00
|Sarı haşhaş
|29,00
|30,00
|Susam
|20,00
|22,00
Kaynak: AA
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