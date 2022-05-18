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Uşak Ticaret Borsası

18.05.2022 12:54
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday5,305,50
Makarnalık buğday5,605,70
Yemlik buğday5,205,30
Yemlik arpa5,305,50
Nohut15,0016,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

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Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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