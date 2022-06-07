Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

07.06.2022 13:59
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 20 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 20 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,206,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,305,50
Yemlik arpa5,305,50
Nohut15,0016,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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