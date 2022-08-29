Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

29.08.2022 16:28
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 40 kuruş, en yüksek 6 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,406,50
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,605,70
Yemlik arpa5,505,60
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş47,0048,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam28,0030,00
Aspir6,506,70
Yağlık ayçekirdeği10,0010,50

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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