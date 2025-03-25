UTTS Geçişinde Önemli Düzenlemeler

Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş süreci hızla devam ederken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü taşıt sahipleri ve Yetkili Taşıt Montaj Firmalarına yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. 2025 yılının UTTS'ye geçiş yılı olması nedeniyle, mükelleflere Taşıt Tanıma Birimi (TTB) satın alımına ilişkin çeşitli destek ve avantajlar sağlanacak. 30 Nisan'a dek kayıt işlemlerini tamamlayanlar indirimli fiyattan yararlanacak.

Darphane tarafından yapılan açıklamaya göre, UTTS'nin tüm mükellefleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini 25 Mart 2025 ila 30 Nisan 2025 tarihleri arasındaki dönemde tamamlayacak mükelleflere TTB bedelinin, KDV ve montaj dahil 2 bin 172 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

25 Mart'a kadar montaj yaptıranların destek ve avantajları

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane'den TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamış olan mükellefler, 2025 yılı içinde 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu mükelleflerin utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuruları 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

25 Mart'a kadar henüz montaj yaptırmayanlara ücret iadesi

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini tamamlamamış ve henüz fatura kesilmemiş mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade yapılacak.

UTTS'ye geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor. - İSTANBUL