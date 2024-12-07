UTTS ile Vergi Kaybı Azalacak - Son Dakika
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Ekonomi

UTTS ile Vergi Kaybı Azalacak

Hazine, UTTS'nin tamamen Türk mühendislerce geliştirilip %100 güvenli olduğunu açıkladı.

07.12.2024 12:48
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) teknolojisinin yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendislerince geliştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, UTTS projesi hakkında daha önce defalarca bilgilendirme yapılmasına rağmen, bazı çevrelerce, ısrarla, "asılsız" iddialar gündeme getirildiği belirtildi.

Bu çerçevede açıklama yapılmasının zaruri olduğu vurgulanan açıklamada, akaryakıt satışlarında usulsüz fiş ve fatura kesilmesi sebebiyle her yıl milyarlarca lira vergi kaybı oluştuğu ve bu kayıpların her geçen yıl daha da artarak sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgilerinin elle girildiğine ve mevcut taşıt tanıma sistemlerinde ruhsat bilgisi teyit edilmeden dağıtılan taşıt etiketleri ile akaryakıt satışları yapıldığına dikkati çekildi.

Bu nedenlerle, işletmeye ait olmayan taşıtlara yapılan satışların usulsüz şekilde gider gösterilmesi sonucu vergi kayıpları oluştuğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde akaryakıt satışları yıllık 995 milyarı bulmaktadır. Akaryakıt satışlarındaki usulsüz belgelendirmeler, UTTS ile elle plaka girişinin engellenmesi sayesinde sona erecek ve vergi kayıplarının önüne geçilecektir. UTTS Projesi'nin yürütülmesi için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı kasım ayında, Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde ve rekabete açık bir ihale gerçekleştirilmiş ve 1 yıldan kısa bir sürede UTTS'nin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi sağlanmıştır. UTTS kapsamında akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile ticari taşıt sahipleri, taktırma ve kullanma yükümlülükleri bulunan TTO, TTB ve diğer donanımları 31 Ocak 2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmak şartıyla bahse konu donanımları en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar taktırarak ya da montajını yaptırarak kullanmaya başlamaları gerekmektedir."

"İsrail menşeili bir firma kesinlikle görev almamaktadır"

Halen 1500'den fazla yetkilendirilmiş TTB montaj firması ve bu konuda eğitim almış 4 binden fazla teknisyenin, ülke çapında, araçlara TTB montajına büyük bir hızla devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bugün itibarıyla, sipariş verilen TTB sayısı 1,1 milyon, UTTS'ye kayıtlı akaryakıt istasyon sayısı ise 4 bin seviyesindedir. UTTS kapsamında TTB'ler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yerli yazılımlarla programlanmaktadır. Temin edilen tüm veriler Türkiye'de bulunan veri merkezlerinde muhafaza edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz dışında 3 yerli firma, akaryakıt istasyonu donanımlarını üretip satabilmesi için Darphane tarafından yetkilendirilmiş ve bu suretle rekabetçi bir ortamda bu donanımların temini ve kullanılması sağlanmaktadır. TTB'lerde kullanılan çipler TC pasaport ve kimlik kartı gibi resmi belgelerin üretiminde Darphane tarafından yıllardır güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca söz konusu çipler arabaların birçok bileşeninde farklı amaçlar için zaten bulunmaktadır. UTTS kapsamında, Hollanda menşeili, NASDAQ Borsasında işlem görmekte olan NXP firmasının ürettiği çipler boş olarak satın alınmaktadır. Çiplerin tüm yazılım ve güvenlik unsurları ise Darphanenin bilgi birikimi ve tecrübesiyle yerli ve milli olarak geliştirilmiştir. Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı nitelikteki iddiaların aksine, UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli şekilde ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilmektedir. UTTS'de kullanılan çiplerin üretimi, programlanması veya ithalatı konularında İsrail menşeili bir firma kesinlikle görev almamaktadır. Bu açıklamalara rağmen, bilinçli bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddiaların devam etmesi halinde hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi UTTS ile Vergi Kaybı Azalacak - Son Dakika

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