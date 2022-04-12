Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak - Son Dakika
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Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak

12.04.2022 08:37
Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak

Yükselen enflasyon nedeniyle zor günler geçiren memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34,62 olması beklenirken emekli ve memur maaşlarına da bu oranda zam yapılması bekleniyor.

Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu üç aylık enflasyondan gelmişti. İkinci ipucunu Merkez Bankası verdi. Emekliler ve memurlar için 6 aylık artış oranı belirlendi

Yeni Asır gazetesinden Faruk Erdem; yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaşın memurlarda 6 bin 429 liradan, 8 bin 622 liraya yükseleceğini yazdı. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

FARK ALMALARI KESİNLEŞTİ

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

EK ARTIŞ ENFLASYONA GÖRE

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu. Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek.

İKRAMİYEYE İKİ FORMÜL

Emeklilerin beklediği bir başka konu ise bayram ikramiyeleri. İlk ikramiye bu ayın sonunda ödenecek. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin artırılması gündemde. Bunun için iki formül konuşuluyor.

Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak

Birincisi enflasyon oranında artış yapılıp bunun kalıcı hale getirilmesi. Bu durumda yüzde 36 civarında yapılacak bir artışla ikramiye 1.500 TL olacak ve her yıl enflasyon oranında artacak. İkinci formülde ise bu yıl ikramiyenin 2.000 TL yapılması var. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek torba yasada bu tür bir düzenlemenin olması bekleniyor.

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Memur Maaşları, Emekli Maaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanı yazdı: Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 34,62 oranında olacak - Son Dakika


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