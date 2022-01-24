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Uzmanlar uyardı: Kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir devam edecek - Son Dakika

Uzmanlar uyardı: Kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir devam edecek

24.01.2022 11:52
Uzmanlar uyardı: Kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir devam edecek

Kripto piyasalarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yaşanan kayıpların nedeninin iki piyasa arasındaki ilişki olduğuna dikkat çekerek kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyrin devam edeceğini söyledi.

Kripto piyasalarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yaşanan kayıpların nedeninin iki piyasa arasındaki ilişki olduğuna dikkat çekerek kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyrin devam edeceğini söyledi.

Kripto piyasalarındaki düşüş hızlandı. Bitcoin, Kasım 2021'deki 67 bin doların üzerindeki rekor fiyatının ardından yaklaşık yüzde 47'lik değer kaybıyla 35 bin dolara kadar geriledi. Gerilemenin nedenleri hakkında konuşan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) açıklamalarıyla beraber küresel konjonktürde yaşanan; Omicron varyantının ekonomi üzerinde yarattığı belirsizlik, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraların ve kripto madenciliğinin yasaklanmasına yönelik yaptığı açıklamalar piyasalar üzerindeki risk algısını arttırdı. Dolayısıyla kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir kısa vadede sonlanacağa benzemiyor" dedi.

"FED, LİKİTİDE MUSLUKLARINI KISACAĞINI HABER VERDİ"

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 14 – 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını yayınlamasıyla kripto piyasalarında düşüşün başladığını söyleyen Beykent Üniversitesi'nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Söz konusu tutanaklarda iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin risklerin devam etmesi halinde faiz artışlarının öngörülenden erken veya daha hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekebileceği belirtildi. FED, likidite musluklarını kısacağını haber verdi. Nitekim bu açıklama küresel piyasaların risk iştahının baskılanmasına neden oldu ve yatırımcı tarafındaki algı da bu yönde şekillendi" diye konuştu.

"KRİPTO PARA PİYASALARINDAKİ NEGATİF YÖNLÜ SEYİR DEVAM EDECEK"

Kısa vadede her iki piyasa arasındaki hareket yönü aynı olsa da uzun vadede bu ilişkinin hangi yönde ve nasıl devam edeceğini kestirmenin zor olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Öngel, "Ayrıca FED'in açıklamalarının yanında küresel konjonktürde yaşanan; Omicron varyantının ekonomi üzerinde yarattığı belirsizlik, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yaşanan gerginlik ve Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraların ve kripto madenciliğinin yasaklanmasına yönelik yaptığı açıklamalar piyasalar üzerindeki risk algısını arttırdı. Dolayısıyla kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir kısa vadede sonlanacağa benzemiyor" dedi.

"YAŞANAN KAYIPLARIN NEDENİ İKİ PİYASA ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Yaşanan kayıplarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Finans Uzmanı ve kripto varlıklar üzerine araştırmalar yapan Melih Sefa Yavuz ise, "İlk dalga NASDAQ Composite ve S&P 500 Endekslerindeki ortalama yüzde 7'lik kayıplarla geldi ve bunu kripto para piyasalarındaki sert satış dalgası takip etti. Bu satış dalgası kripto paraların toplam piyasa değerinde yaklaşık 500 milyar dolarlık azalmaya neden oldu. Özellikle yılbaşından bu yana Bitcoin fiyatları ile NASDAQ Composite Endeksi arasındaki aynı yönlü hareket, pek çok analistin dikkatini çekti ve yaşanan kayıpların nedeni olarak iki piyasa arasındaki ilişki gösterildi. Bazı analistler kripto para yatırımcılarının finansal piyasalardaki hareketleri takip ettiği ve bu yönde yatırım kararlarını şekillendirdiğini düşünürken bazıları yatırımcıların finansal piyasalardaki kayıplarını telafi etmek için portföylerinde bulundurdukları kripto paraları sattığı yönünde yorumladı" değerlendirmesinde bulundu.


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Merkez Bankası, Ekonomi, Kripto, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlar uyardı: Kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uzmanlar uyardı: Kripto para piyasalarındaki negatif yönlü seyir devam edecek - Son Dakika
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