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VakıfBank'a 200 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak - Son Dakika

VakıfBank'a 200 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak

20.12.2021 10:33
VakıfBank'a 200 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak

VakıfBank, yurt dışından 4 yıl vadeli 200 milyon avro tutarında yeni bir sürdürülebilirlik temalı kaynak temin etti.

VakıfBank, yurt dışından 4 yıl vadeli 200 milyon avro tutarında yeni bir sürdürülebilirlik temalı kaynak temin etti.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme ve bu kaynakları milli ekonominin kullanımına sunma misyonu kapsamında son yıllarda çok önemli işlemlere imza attıklarını bildirdi.

Sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlar ile pek çok muhabir banka ve uluslararası yatırımcının da takdirini kazandıklarını belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Kaynak yapımızı daha fazla sürdürülebilirlik temalı işlemle çeşitlendirme fırsatı elde ettik. 2021 yılında tüm sendikasyon kredi bakiyemizi sürdürülebilirlik endekslerine dayalı hale çevirdik. En çok sürdürülebilir Eurobond ihraç eden banka olduk. Temin ettiğimiz 200 milyon avro tutarındaki kaynak ile bu zincire yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programı'na katılmayı taahhüt ettik. Bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık. Bankacılık faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütme sözümüzün altına bu işlemle birlikte bir kez daha imza atmış olduk."

Üstünsalih, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen bu işlemin gerçekleştirilmiş olmasının önemine işaret ederek, "Yurt dışı kaynak temini ile ilgili 2021 yılında birbirinden değerli çok önemli işlemlere imza attık. Bu işlem ise zamanlaması itibarıyla çok daha anlamlı ve önemli hale geldi. Piyasalarda görülen oynaklığa rağmen gerçekleştirilen bu kaynak temini, başta milli ekonomimiz olmak üzere Türk bankacılık sektörüne ve Bankamıza olan güveni bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile işlemin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm muhataplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi Serdar Üstünsalih, Karbon, Milli, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank'a 200 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: VakıfBank'a 200 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik temalı kaynak - Son Dakika
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