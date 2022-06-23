Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı

23.06.2022 09:33
Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda hayvan içme suyu ihtiyacını karşılayan beton ve sac sıvatların dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda hayvan içme suyu ihtiyacını karşılayan beton ve sac sıvatların dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için 13 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bölgede meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı beton ve sac sıvatların teslimine başladı.

Bu çerçevede Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç duyulan mahallelere 3 bin beton ve 500 tane de sac sıvat dağıtımını yapacak.

Sıvatların bırakıldığı bölgelerde hayvan içme suyu ihtiyacının büyük oranda giderileceği belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi sıvat dağıtımına başladı - Son Dakika

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